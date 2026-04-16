На Украине школьник на уроке выстрелил из пистолета в одноклассника

Девятиклассник в Закарпатской области на западе Украины во время урока достал травматический пистолет и выстрелил в одноклассника. Об этом сообщает национальная полиция Закарпатской области в Telegram-канале.

«Сегодня в 09:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что учащийся 9-го класса угрожал участникам образовательного процесса. Несовершеннолетний внезапно на уроке достал пистолет и произвел два выстрела, одним ранил своего одноклассника», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По информации полиции, после происшествия мужчина скрылся в неизвестном направлении, но его быстро задержали патрульные. В результате осмотра потерпевшего медики установили, что его жизнь и здоровье не находятся под угрозой. Полицейские изъяли предполагаемый травматический пистолет.

До этого следователи раскрыли подробности о стрельбе в школе Петербурга. По данным ведомства, молодой человек достал сигнальную ракетницу во время урока, и та выстрелила. В этот момент рядом находилась одноклассница, которая попала под огонь случайно.

