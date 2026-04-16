Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Украине школьник на уроке выстрелил из пистолета в одноклассника

Shutterstock

Девятиклассник в Закарпатской области на западе Украины во время урока достал травматический пистолет и выстрелил в одноклассника. Об этом сообщает национальная полиция Закарпатской области в Telegram-канале.

«Сегодня в 09:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что учащийся 9-го класса угрожал участникам образовательного процесса. Несовершеннолетний внезапно на уроке достал пистолет и произвел два выстрела, одним ранил своего одноклассника», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По информации полиции, после происшествия мужчина скрылся в неизвестном направлении, но его быстро задержали патрульные. В результате осмотра потерпевшего медики установили, что его жизнь и здоровье не находятся под угрозой. Полицейские изъяли предполагаемый травматический пистолет.

До этого следователи раскрыли подробности о стрельбе в школе Петербурга. По данным ведомства, молодой человек достал сигнальную ракетницу во время урока, и та выстрелила. В этот момент рядом находилась одноклассница, которая попала под огонь случайно.

Ранее задержали мужчину, избившего школьника ложкой для обуви за шум в подъезде.

 
Теперь вы знаете
Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить за рулем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
