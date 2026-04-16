Хореограф Туктамышевой: Елизавета не молчит о проблемах

Хореограф Елизавета Навиславская прокомментировала номер Елизаветы Туктамышевой, посвященный проблеме домашнего насилия, который она представила на турнире шоу-программ «Русский вызов», передает «Чемпионат».

«Никто больше и не решился говорить такие смелые вещи. Она не молчит о проблемах, она смело выходит на Первый канал и говорит. Как не поддержать человека, которому есть что сказать, и он имеет смелость говорить об этом вслух?» — сказала Навиславская.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу и принимает участие в проекте «Ледниковый период».

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года.

