Война США и Израиля против Ирана
Бывший глава ЦРУ рассказал о выгоде России от войны на Ближнем Востоке

Экс-шеф ЦРУ Петреус: Россия получила выгоду от войны в Иране
Россия получила значительную выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Delfi.

Он объяснил это ростом финансовых поступлений от продажи энергоресурсов, а также тем, что часть ракет для ПВО, предназначавшихся Украине, была переправлена на Ближний Восток.

Западу пришлось использовать «много действительно высококачественных боеприпасов», подчеркнул Петреус. В связи с этим, по его словам, «Россия получила значительную выгоду от событий в Персидском заливе».

До этого Петреус заявлял, что США должны перенять у Украины опыт ведения современной боевых действий и изменять доктрину, структуру и подготовку вооруженных сил. Петреус заявил, что США должны поменять структуру войск, в том числе создавать отдельные силы по управлению БПЛА. Бывший директор ЦРУ подчеркнул, что для США нужно не только реформировать систему закупок, а внедрять «совершенно новую концепцию ведения войны».

Ранее Зеленский назвал неожиданное последствие войны в Иране для Украины.

 
