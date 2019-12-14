Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост из-за того, что он не справился с ЧС в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что чиновник «подал заявление по собственному желанию».
«Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных», — считает Матвиенко.
По ее словам, «региональная команда не справилась» с ЧС в данном регионе.
Как подчеркнула сенатор, у этой команды не было оперативных решений и контактов с жителями, что стало причиной обоснованной критики областных властей со стороны людей.
Президент России Владимир Путин 12 декабря принял отставку Левченко и назначил временным главой Иркутской области Игоря Кобзева.
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