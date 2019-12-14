Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост из-за того, что он не справился с ЧС в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что чиновник «подал заявление по собственному желанию».

«Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных», — считает Матвиенко.

По ее словам, «региональная команда не справилась» с ЧС в данном регионе.

Как подчеркнула сенатор, у этой команды не было оперативных решений и контактов с жителями, что стало причиной обоснованной критики областных властей со стороны людей.

Президент России Владимир Путин 12 декабря принял отставку Левченко и назначил временным главой Иркутской области Игоря Кобзева.

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