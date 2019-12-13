Врио главы Приангарья Кобзев поедет в Тулун

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал задачу, которой займется в первую очередь. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, он планирует заняться восстановлением прав граждан, пострадавших от наводнения.

Кобзев уточнил, что уже в ближайшую субботу он планирует отправиться в пострадавший от паводка Тулун с рабочей поездкой.

При этом он добавил, что не умаляет важности решения других проблем и также приступит к ним.

Летом в Иркутской области произошло наводнение, жертвами которого стали 26 человек. Кроме того, 4 человека числятся пропавшими без вести. Паводок унес почти 11 тысяч жилых домов, в результате чего пострадали более 45 тысяч человек. Наибольший урон был нанесен Тулуну.