Лавров пригласил Помпео в Россию
Глава МИД России Сергей Лавров пригласил госсекретаря США Майка Помпео посетить Россию, передает РИА «Новости».
«Я приглашаю его (Помпео – ред.) в удобное время посетить Российскую Федерацию», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел России за приглашение, но не сообщил, примет ли его.
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