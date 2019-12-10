Лавров пригласил Помпео в Россию

Глава МИД России Сергей Лавров пригласил госсекретаря США Майка Помпео посетить Россию, передает РИА «Новости».

«Я приглашаю его (Помпео – ред.) в удобное время посетить Российскую Федерацию», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел России за приглашение, но не сообщил, примет ли его.

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