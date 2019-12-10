США вводят санкции против главы полиции по Грозному

США вводят санкции против начальника УМВД России по городу Грозному Аслана Ирасханова, передает ТАСС со ссылкой на Госдеп.

Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что Ирасханов «причастен к грубым нарушениям прав человека» и «ответственен за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин».

В санкционный список также попал экс-генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби за причастность к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.