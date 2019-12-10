США вводят санкции против главы полиции по Грозному
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США вводят санкции против начальника УМВД России по городу Грозному Аслана Ирасханова, передает ТАСС со ссылкой на Госдеп.
Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что Ирасханов «причастен к грубым нарушениям прав человека» и «ответственен за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин».
В санкционный список также попал экс-генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби за причастность к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.