Пресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже очень успешными

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что переговоры в Париже прошли очень успешно. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого завершились переговоры тет-а-тет президентов РФ и Украины.

9 декабря в Париже проходит саммит лидеров стран «нормандской четверки».

Встреча двух лидеров проходила в ходе нормандского саммита, в котором принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры России и Украины.

Ожидалось, что после встречи Путина и Зеленского начнется пресс-конференция, однако офис президента Украины сообщил, что встреча «четверки» продолжится в рамках рабочего ужина.

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