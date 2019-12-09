В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
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Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
По словам Борреля, работа по созданию глобального санкционного режима запущена по запросу ряда стран.
Конгресс США принял «акт Магнитского» в декабре 2012 года. Данный акт предусматривает введение ограничений в отношении российских должностных лиц, в частности сотрудников силовых ведомств, которые якобы имели отношение к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
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