Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры «нормандской четверки» продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа», — сказал он.
Также Песков добавил, что обсуждаются текущие вопросы.
Нормандский саммит стартовал в Париже в Елисейском дворце 9 декабря в 19.20 мск. В нем принимают участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Гланая тема обсуждения — дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
«Газета.Ru» следит за саммитом в режиме онлайн.
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