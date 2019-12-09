Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается

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Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир... Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир...
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир...
Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры «нормандской четверки» продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа», — сказал он.

Также Песков добавил, что обсуждаются текущие вопросы.

Нормандский саммит стартовал в Париже в Елисейском дворце 9 декабря в 19.20 мск. В нем принимают участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Гланая тема обсуждения — дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

«Газета.Ru» следит за саммитом в режиме онлайн.

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