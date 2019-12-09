Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры «нормандской четверки» продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа», — сказал он.

Также Песков добавил, что обсуждаются текущие вопросы.

Нормандский саммит стартовал в Париже в Елисейском дворце 9 декабря в 19.20 мск. В нем принимают участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Гланая тема обсуждения — дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

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