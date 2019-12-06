Путин заговорил на немецком языке на встрече с бизнесменами из ФРГ

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Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по... Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса Германии стал говорить на немецком языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, во время начала вступительной речи российского лидера, у одного из участников встречи случилась заминка с переводом.

Далее, бизнесмен обратился к Путину, а тот в свою очередь перешел на немецкий язык. При этом Путин произнес в адрес предпринимателя пару фраз, а тот в ответ засмеялся.

Однако потом глава России продолжил свою речь уже на русском языке.

Отмечается, что в начале своего выступления он также поговорил на немецком языке с еще одним предпринимателем, который посетил встречу.

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