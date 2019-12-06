Путин заговорил на немецком языке на встрече с бизнесменами из ФРГ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса Германии стал говорить на немецком языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, во время начала вступительной речи российского лидера, у одного из участников встречи случилась заминка с переводом.

Далее, бизнесмен обратился к Путину, а тот в свою очередь перешел на немецкий язык. При этом Путин произнес в адрес предпринимателя пару фраз, а тот в ответ засмеялся.

Однако потом глава России продолжил свою речь уже на русском языке.

Отмечается, что в начале своего выступления он также поговорил на немецком языке с еще одним предпринимателем, который посетил встречу.

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