Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым

Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой «исправить ошибку» в телесюжете, где Крым обозначен как территория России. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что на центральном телеканале Венгрии «М1» транслировался видеосюжет, в котором Крым был обозначен как российская территория. В связи с этим посольство направило обращения телеканалу и в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

Украинская сторона требует исправления ошибки.

В посольстве выразили надежду, что произошедшее является недоразумение, и напомнили об официальной позиции Венгрии по поддержке территориальной целостности Украины.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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