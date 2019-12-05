Лукашенко назвал жителей России братьями

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия для Белоруссии является стратегическим партнером в экономической, политической и военной сферах, в России живут «наши братья». Об этом сообщает БелТА.

«Скажу главное, Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья», — сказал глава белорусского государства.

Он подчеркнул, что белорусско-российское добрососедство проверено временем.

Данные слова Лукашенко сказал, обращаясь к белорусским парламентариям шестого и седьмого созывов.

Он также отметил, что сейчас самое пристальное внимание приковано к отношениям между Россией и Белоруссией, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств.

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