В Госдуме оценили очередной отказ делегации РФ в визах США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал ситуацию с отказом российской делегации в американских визах совершенно неприемлемой. Об этом он сказал в разговоре с «360».

Он заявил, что в таких действиях США не находит ничего нового. Наиболее неприятным в сложившейся ситуации он назвал то, что Вашингтон берет на себя право принятия решения о том, кто из делегаций, прибывающих туда для работы в ООН и ее подразделениях, может или не может попасть на территорию США.

По его мнению то, что штаб-квартира ООН располагается в Нью-Йорке, не дает американской стороне право таким образом регулировать работу организации.

Новиков добавил, что инцидент вновь продемонстрировал «гегемонистские устремления» Вашингтона.

Он уточнил, что тактику реагирования на данные действия выберет МИД России. Однако если такие случаи станут систематическими, возможно привлечение парламентариев на государственном уровне, а также на уровне Совета Федерации.

До этого США отказали в визах российским казначеям и сотруднику МИДа.