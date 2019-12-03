Президент Литвы призвал признать Россию угрозой мировому порядку

Глава Литвы Гитанас Науседа обратился к странам-членам НАТО в Лондоне с просьбой не закрывать глаза на действия России и признать страну угрозой существующему мировому порядку, передает «Интерфакс».

По его словам, Россию просто необходимо называть угрозой, иначе значительно изменится угол структуры альянса. Науседа рассказал, что действия России в мире можно расценивать как угрозу. В частности, он припомнил якобы провокационные действия страны в Грузии, на Украине, в Молдавии, которые, по его мнению, продолжаются.

«Есть и терроризм, есть и укрепляющийся Китай, и подход к его экономической экспансии», — добавил Науседа.

Он подчеркнул, что нельзя не видеть того, что делает Россия.

Как отнеслись члены альянса к этому призыву пока неизвестно.

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