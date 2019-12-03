СМИ сообщили о возможной отставке премьера Финляндии из-за почтового скандала
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Премьер-министр Финляндии Антти Ринне готов уйти в отставку из-за забастовки почты, пишет Yle.
Заявление об отставке, как ожидается, может быть сделано будет сделано в 15.00 мск. На это время запланированы дебаты в парламенте.
Кризис разгорелся после забастовки почтальонов 27 ноября. После этого правящую партию СДП обвинили в бездействии.
Премьер в этом случае попросит о сложении полномочий у президента Республики Саули Ниинистё.
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