СМИ сообщили о возможной отставке премьера Финляндии из-за почтового скандала

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне готов уйти в отставку из-за забастовки почты, пишет Yle.

Заявление об отставке, как ожидается, может быть сделано будет сделано в 15.00 мск. На это время запланированы дебаты в парламенте.

Кризис разгорелся после забастовки почтальонов 27 ноября. После этого правящую партию СДП обвинили в бездействии.

Премьер в этом случае попросит о сложении полномочий у президента Республики Саули Ниинистё.

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