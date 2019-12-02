Патрушев рассказал о приоритете диалога с Китаем

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о приоритете укрепления партнерства России с Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва и Пекин ведут доверительные переговоры по ряду вопросов в сфере безопасности. Он также отметил, что взаимодействие по линии правоохранителей и спецслужб способствовало укреплению стратегического партнерства стран.

Патрушев добавил, что оба государства постоянно контактируют для обеспечения защиты, в том числе от внешних угроз и вмешательства в их внутренние дела, а также с целью координации усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

«Укрепление диалога с Китаем для нас - безусловный и долгосрочный приоритет, отвечающий задачам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития», — заявил он.

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