На встрече лидеров НАТО будет поднят вопрос отношений с Россией

На встрече лидеров НАТО будет обсуждаться тема отношений альянса с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, отношения НАТО с Россией обязательно будет обсуждаться из-за «интереса и обеспокоенности».

«Угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза, исходящие от России, являются поводом для очень глубокого беспокойства для многих членов и, определенно, для нас», — отметил он.

Чиновник добавил, что действия НАТО не имеют цели представить угрозу России.

Встреча лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

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