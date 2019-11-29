На встрече лидеров НАТО будет поднят вопрос отношений с Россией
На встрече лидеров НАТО будет обсуждаться тема отношений альянса с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
По его словам, отношения НАТО с Россией обязательно будет обсуждаться из-за «интереса и обеспокоенности».
«Угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза, исходящие от России, являются поводом для очень глубокого беспокойства для многих членов и, определенно, для нас», — отметил он.
Чиновник добавил, что действия НАТО не имеют цели представить угрозу России.
Встреча лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.
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