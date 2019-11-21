Вучич отреагировал на информацию о «российском разведчике»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что агентство информационной безопасности знало о деятельности в стране российского разведчика, но не они сняли видео его встречи с отставным сербским подполковником, передает ТАСС.

«Хочу оповестить общественность, что видео сняло не Агентство информационной безопасности, но мы полностью оповещены о происходящем. Это произошло 24 декабря 2018 года, когда <...> наши спецслужбы получили данные, что в Земуне около 18 часов подполковник на пенсии З. К. встретится с подполковником РФ Георгием Клебаном. Мы предприняли меры, однако документировать встречу было невозможно, поскольку мы заметили много лиц, задействованных в контрслежке», — заявил Вучич.

По его словам, «многочисленные разведслужбы - как мировые, так и региональные - действуют на территории Сербии, пытаясь влиять на ситуацию в стране и собирая данные» о ней.

Вучич сообщил, что за подполковником З. К. следили с 2012 года, когда он контактировал с хорватскими спецслужбами. Затем он несколько лет контактировал с российскими разведчиками. По его словам, через несколько дней Сербия опубликует результаты операций о разведке стран региона.