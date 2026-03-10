Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается сильное потепление

Синоптик Шувалов: в Москве ожидается потепление до +11°C в выходные

Потепление до +11°C прогнозируется в Москве в выходные. Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его мнению, потепление в столице продержится пять дней.

«Есть шанс всегда ошибиться за пределами пяти-семи дней, а на пять дней вот именно так до 10-11 градусов в выходные», — сказал синоптик.

По его словам, пока нет оснований уверенно говорить о том, будет ли похолодание.

От похолодания в марте и в начале апреля «никто не застрахован», добавил руководитель прогностического центра «Метео».

Воздух в Москве во вторник, 10 марта, прогреется до +8°C, а в Московской области — до +9°C. Это выше климатической нормы на 4 — 5°C, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу Шувалова, за текущую неделю в столичном регионе высота снежного покрова снизится на 50% на фоне потепления.

Ранее жителей Центральной России предупредили о половодье.