В Киеве обнародовали полный перечень производств с фигурантом в лице Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) обнародовало перечень из 13 уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент и действующий народный депутат Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает «Униан».
В Бюро заметили, что Порошенко трижды являлся на допросы в этих производствах, 20 раз — не присутствовал. Также он не явился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшем отмывании доходов, полученных при продаже ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком».
Отмечается, что во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз по факту пересечения кораблями Украины Керченского пролива.
Кроме того, направлено 20 запросов о международной помощи. Однако подчеркивается, что запросы о правовой помощи в Россию не направлялись ни по одному из производств.
В настоящее время ГБР занимается расследованием уголовных производств, в которых фигурантом выступает Порошенко.
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