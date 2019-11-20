В ООН призвали всех участников кризиса в Боливии к сдержанности

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации призывают всех участников кризиса в Боливии к сдержанности, передает ТАСС.

«Мы, очевидно, пристально следим за развитием ситуации в Боливии и выражаем свою озабоченность. Думаю, важно вновь призвать избирателей дать шанс диалогу... Очень важно, чтобы все стороны сохраняли сдержанность как в действиях, так и в риторике», — заявил он.

Он подчеркнул, что в ООН считают неприемлемой гибель гражданских лиц в ходе протестов.