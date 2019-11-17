Трамп похвастался отличным здоровьем в 73 года
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него отличное здоровье. Об этом он написал в Twitter.
Такое признание он сделал после того, как прошел первый этап обследования перед президентской гонкой в 2020 году.
По словам Трампа, у него все хорошо и даже отлично.
Также глава Соединенных Штатов добавил, что его обследование закончится в следующем году.
До этого Трамп обследовался у врачей в феврале 2019 года и специалисты признали, что у него » в целом все хорошо».
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