Трамп похвастался отличным здоровьем в 73 года

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него отличное здоровье. Об этом он написал в Twitter.

Такое признание он сделал после того, как прошел первый этап обследования перед президентской гонкой в 2020 году.

По словам Трампа, у него все хорошо и даже отлично.

Также глава Соединенных Штатов добавил, что его обследование закончится в следующем году.

До этого Трамп обследовался у врачей в феврале 2019 года и специалисты признали, что у него » в целом все хорошо».

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