Помощник Зеленского заявил о завершающемся процессе передачи кораблей из Керченского пролива

Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс передачи из России на Украину трех кораблей, которые задержали в ноябре 2018 года в Керченском проливе, находится на последней стадии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, возвращение малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу, которые были задержаны в проливе за незаконное пересечение российской границы, уже на завершающем этапе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября 2018 года суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

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