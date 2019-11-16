ГД: законопроект о минимальной зарплате бюджетников не имеет под собой расчетов

В Государственной Думе России заявили, что внесенный в парламент в пятницу, 15 ноября, законопроект об увеличении минимальной планки зарплат бюджетников не закреплен экономическими расчетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате.

Как отмечается, документ является не первой инициативой подобного рода.

«Подобные инициативы вносились на рассмотрение парламента неоднократно. При этом они не имеют под собой никаких расчетов», - сказал источник.

Он также отметил, что похожий проект был предложен в августе текущего года законодательным собранием Республики Адыгея.

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