Захарова оценила признание Жанин Аньес президентом Боливии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет считать сенатора Жанин Аньес как руководителя Боливии до новых президентских выборов в стране. О этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что речи о признании случившегося в Боливии законным процессом нет. По ее мнению, в стране готовность правительства конструктивно решать внутриполитический кризис с помощью диалога была подавлена срежиссированным госпереворотом.

Соответствующее мнение Россия высказала международной общественности, подчеркнула представитель.

Захарова также обратила внимание на то, что Россия обеспокоена происходящим в Боливии.

До этого сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии.