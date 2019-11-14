Захарова оценила признание Жанин Аньес президентом Боливии
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет считать сенатора Жанин Аньес как руководителя Боливии до новых президентских выборов в стране. О этом сообщает РИА «Новости».
Она уточнила, что речи о признании случившегося в Боливии законным процессом нет. По ее мнению, в стране готовность правительства конструктивно решать внутриполитический кризис с помощью диалога была подавлена срежиссированным госпереворотом.
Соответствующее мнение Россия высказала международной общественности, подчеркнула представитель.
Захарова также обратила внимание на то, что Россия обеспокоена происходящим в Боливии.
До этого сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии.