Назарбаев сынициировал встречу Путина и Зеленского в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, данный конфликт стоит обсуждать исключительно между двумя странами, встреча в «нормандском формате» для этого не подходит.

Он также добавил, что в таких условиях возможно договориться об урегулировании конфликта в Донбассе.

Кроме того, Назарбаев считает, что сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта, поскольку Зеленский получил очень большую поддержку народа и теперь способен проявить волю, решив этот вопрос.

Лидер Казахстана видит решение в выборе руководителей восточной Украины и выводе всех вооруженных формирований.