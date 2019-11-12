Помпео назвал мощным средством коммуникации твиты Трампа

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Дональд Трамп во время пресс-конференции на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, 25 октября 2019... Дональд Трамп во время пресс-конференции на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, 25 октября 2019...
Дональд Трамп во время пресс-конференции на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, 25 октября 2019...
Tom Brenner/Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о плюсах активного использования Twitter американским лидером Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Он отметил, что твиты Трампа являются мощным средством коммуникации.

Помпео пояснил, что благодаря соцсети Вашингтон «крайне быстро» получает реакцию от мировых лидеров.