Эстония не пропустила в свои воды российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство крайне удивлено решением Таллина не пропустить в территориальные воды Эстонии российское судно «Академик Примаков». Об этом сообщает РИА «Новости».

Она пояснила, что такая реакция связана с тем, что в нынешнем году данное судно уже дважды получало соответствующее разрешение страны. Однако на этот раз без объяснения причин был получен отказ.

По словам Захаровой, это уже третий случай за последнее время. До этого в апреле этого года был запрещен заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну «Седов».

Позже, в начале октября Эстония не пустила для пролета самолет с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту через свою территорию.

Ранее президента Эстонии предостерегли от поездки в Москву на 9 Мая.