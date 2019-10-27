Нетаньяху поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента США Дональда Трампа с ликвидацией главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади, передает CNN.

«Я хотел бы поздравить президента Трампа с его впечатляющим достижением, которое привело к убийству лидера ИГ аль-Багдади», — заявил Нетаньяху.

При этом он отметил, что впереди еще много работы по борьбе с террористическими организациями.

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