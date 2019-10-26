Американский эксперт назвал Россию главным победителем в Сирии

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Американский эксперт заявил, что Россия является главным победителем в Сирии после заключения соглашения российского и турецкого лидеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Совета по международным отношениям (США) Генри Берни.

По словам специалиста, президент России Владимир Путин хочет, чтобы лидер САР Ашар Басад распространил свою власть на всю страну.

«Он не мог этого сделать в присутствии США (в Сирии). Так что фактически Турция сыграла ему на руку», — считает Берни.

Эксперт уверен, что следующим шагом Москвы с Асадом является взятие Идлиба.

«Россия является реальным большим победителем», — заявил Берни.

Американец также выразил мнение, что в дальнейшем Турция под напором покинет Сирию.

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