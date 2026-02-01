Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Число жертв взрыва в центре МВД в Сыктывкаре увеличилось

Минздрав Коми: умер третий пострадавший при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре
Telegram-канал Сыктывкар №1

В Приволжском исследовательском медицинском университете умер третий пострадавший при взрыве и пожаре в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики Коми в Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что 21 января мужчина в тяжелом состоянии был доставлен санавиацией в Нижний Новгород. Однако спасти его не удалось.

Кроме того, на лечении в медучреждениях Москвы продолжают оставаться шесть пострадавших при взрыве. Один мужчина лежит в Центре имени Вишневского в отделении реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Еще пять проходят лечение в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России. Они в удовлетворительном состоянии, уточнили в ведомстве.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что хлопок раздался во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты МВД.

По подозрению в совершении преступления был задержан преподаватель учебного центра. По версии следствия, он превысил должностные полномочия и привел в действие учебно-имитационную гранату, в результате чего произошел пожар и пострадали 20 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преподавателя арестовали.

Ранее в сети появился момент взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!