Число жертв взрыва в центре МВД в Сыктывкаре увеличилось

Минздрав Коми: умер третий пострадавший при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре

В Приволжском исследовательском медицинском университете умер третий пострадавший при взрыве и пожаре в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики Коми в Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что 21 января мужчина в тяжелом состоянии был доставлен санавиацией в Нижний Новгород. Однако спасти его не удалось.

Кроме того, на лечении в медучреждениях Москвы продолжают оставаться шесть пострадавших при взрыве. Один мужчина лежит в Центре имени Вишневского в отделении реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Еще пять проходят лечение в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России. Они в удовлетворительном состоянии, уточнили в ведомстве.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что хлопок раздался во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты МВД.

По подозрению в совершении преступления был задержан преподаватель учебного центра. По версии следствия, он превысил должностные полномочия и привел в действие учебно-имитационную гранату, в результате чего произошел пожар и пострадали 20 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преподавателя арестовали.

Ранее в сети появился момент взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре.