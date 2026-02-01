Размер шрифта
Названа задача нового бразильца в «Зените»

Тренер Непомнящий: Джон Джон в «Зените» должен превзойти Клаудиньо
Пресс-слуюба ФК «Зенит»

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, чего ждет от бразильского новичка петербургского «Зенита» Джона Джона. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мне кажется, он должен превзойти Клаудиньо, когда он был в своем лучшем состоянии. Но это мои предположения. Парень молодой. Он будет рваться. Ему захочется себя проявить. Это нормально для психики молодого игрока. Он по натуре должен прибавлять и прибавлять», — заявил он.

О том, что «Зенит» хочет купить бразильского полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона, сообщил известный журналист Пабло Оливейра в середине января на своей странице в социальной сети X. Для того, чтобы вести переговоры с российским клубом, игрок даже сменил агента. Официально о переходе футболиста было объявлено 28 января.

Джон Джон выступал за бразильскую команду с 2024 года. За это время он сыграл в 74 встречах, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей 14 результативных передач. В «Зените», как указывает информация, видят в футболисте замену бразильцу Жерсону, который был продан в бразильский «Крузейро» за €30 млн (€27 млн + €3 млн бонусами). Игрок покинул «Зенит» 11 января.

Ранее экс-футболист «Зенита» назвал претендента на победу в РПЛ.
 
