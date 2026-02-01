Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время личной встречи глава государства отметил, что у главы Русской православной церкви много забот, связанных с управлением такой большой системой, и кроме служения Богу, необходимо должным образом организовать и работу с людьми.

«Хотел бы отметить как раз это организаторское начало после Вашей интронизации, после того, как Вы приступили к управлению не только духовной сферой, но и чисто организационными вопросами», — сказал президент патриарху Кириллу.

Путин подчеркнул, что жизнь Русской православной церкви изменилась и, в частности благодаря усилиям патриарха Кирилла, было сделано очень многое для укрепления приходов и организационных структур.

В свою очередь глава РПЦ поблагодарил президента и отметил, что уровень взаимодействия церкви и государства, сложившийся сейчас в России, является убедительным свидетельством о достойном положении церкви в обществе и оказании духовной поддержки народу России.

Кирилл занимает пост патриарха Московского и всея Руси с 1 февраля 2009 года. День восхождения на патриарший престол отмечается как общецерковный праздник.

Ранее глава РПЦ назвал «карикатурой на проповедь» эпатажные речи некоторых священников.