Названы главные полезные свойства чая для пожилых

Регулярное употребление чая, особенно зеленого, может замедлять возрастные изменения у пожилых людей и одновременно снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли. Ученые из Научно-исследовательского института чая при Китайской академии сельскохозяйственных наук. Результаты исследования опубликованы в журнале Beverage Plant Research.

Авторы проанализировали данные лабораторных экспериментов и клинических исследований и пришли к выводу, что чай оказывает комплексное защитное действие на организм с возрастом. Наиболее выраженный эффект связывают с высоким содержанием полифенолов, прежде всего катехинов, содержащихся в листьях Camellia sinensis.

Согласно обзору, у пожилых людей, которые регулярно пьют чай, наблюдается более медленное снижение когнитивных функций и меньше биомаркеров, ассоциированных с болезнью Альцгеймера. Кроме того, вещества, содержащиеся в чае, могут уменьшать возрастную потерю мышечной массы, что потенциально помогает сохранять силу и подвижность.

Отдельное внимание исследователи уделили влиянию чая на сердечно-сосудистую систему. Особенно хорошо изучен зеленый чай: его употребление связывают со снижением артериального давления, улучшением показателей холестерина и уменьшением воспаления.

Крупные наблюдательные исследования показывают, что люди, регулярно пьющие чай, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Авторы также отмечают возможную пользу чая для контроля веса и профилактики диабета, поскольку катехины способны улучшать обмен веществ.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет прежде всего о традиционно заваренном чае. Бутилированные чайные напитки и чай с шариками часто содержат добавленный сахар и консерванты, которые могут снижать его полезные свойства.

Ранее врач развеял миф о том, что мед лечит.