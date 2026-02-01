Размер шрифта
Шойгу рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Китая на переговорах

Шойгу заявил, что обсудит с главой МИД Китая вопросы двусторонних отношений
Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обсудит с министром иностранных дел Китая Ван И вопросы, касающиеся двусторонних отношений и мировой повестки дня. Об этом заявил сам Шойгу, передает РИА Новости.

«Обсудим по поручению президента России ряд важных, достаточно назревших и где-то перезревших вопросов не только наших двусторонних отношений, но и, безусловно, всего того, что происходит в мире», — сказал секретарь СБ во время встречи с Ван И.

По словам Шойгу, он всегда с удовольствием посещает Пекин. Он добавил, что хочет воспользоваться случаем и поздравить граждан Китая с наступающим Новым годом.

1 февраля пресс-служба аппарата Совбеза РФ сообщила, что Шойгу прилетел в Китай на переговоры с Ван И. В заявлении уточнялось, что стороны обсудят ситуацию в сфере региональной и международной безопасности.

19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин провел прямую линию, которая была совмещена с большой пресс-конференцией. В ходе мероприятия глава государства заявил, что отношения Москвы и Пекина являются существенным фактором стабильности в мире. Как он отметил, на международной арене РФ и Китай постоянно находятся в контакте и координируют между собой повестку дня.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом.
 
