Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Наука

Найден способ выявить повреждение мозга до появления симптомов

npj: четыре маркера крови указывают на раннюю стадию болезни Паркинсона
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Технологического университета Чалмерса нашли способ выявлять серьезные изменения в мозге при болезни Паркинсона еще до появления характерных симптомов. Исследование показало, что на самых ранних стадиях заболевания в крови появляется молекулярный «след», связанный с нарушением защиты клеток от повреждений. Работа опубликована в журнале npj Parkinson's Disease.

Анализ крови выявил активацию генов, отвечающих за восстановление ДНК и клеточный стресс-ответ — процессов, которые включаются задолго до того, как у человека появляются тремор, скованность или нарушения движений. Среди ключевых маркеров продромальной стадии болезни исследователи выделили гены ERCC6, PRIMPOL, NEIL2 и NTHL1.

Ученые отметили, что этот молекулярный профиль характерен именно для ранней фазы Паркинсона: по мере прогрессирования болезни он исчезает. С помощью методов машинного обучения ученым удалось надежно отличить такие образцы крови как от показателей здоровых людей, так и от данных пациентов с уже выраженными симптомами.

«Это важно, поскольку к моменту клинического диагноза при болезни Паркинсона значительная часть нейронов уже необратимо повреждена. Новый подход открывает возможность выявлять заболевание тогда, когда изменения в мозге еще потенциально обратимы или поддаются замедлению», — пояснили исследователи.

Авторы считают, что в будущем эти биомаркеры могут лечь в основу простых и недорогих скрининговых тестов на основе анализа крови. По их оценке, первые клинические испытания таких тестов могут начаться в течение ближайших нескольких лет.

Ранее ученые обнаружили способность иваси лечить травмированный мозг.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!