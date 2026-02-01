Размер шрифта
Президент Сербии ожидает скорый удар США по Ирану

Президент Сербии Вучич: США могут ударить по Ирану в течение 48 часов
Darko Vojinovic/AP

США в течение 48 часов могут нанести удар по Ирану. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

«Я ожидаю в ближайшие 48 часов удар по Ирану и некоторых других крупных событий», — заявил сербский лидер.

При этом он добавил, что приверженность стран к сохранению мира будет иметь решающее значение.

28 января президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что в сторону Ирана направляется «огромная армада» американских военно-морских сил во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн». Глава Белого дома обратил внимание, что это «более крупный флот», чем тот, который был отправлен к берегам Венесуэлы. Трамп подчеркнул, что, как и в случае с Венесуэлой, американский флот «готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы».

При этом американский президент выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.
 
