Политика

В Кремле отреагировали на обвинения президента Польши в адрес СССР

Песков: для России не секрет, что у Польши есть своя трактовка истории
РИА Новости

Власти Польши имеют собственную трактовку истории, что не является секретом для России. Об этом в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что у членов польского руководства своя трактовка истории, свое видение истории, для нас это не секрет», — сказал представитель Кремля.

27 января президент Польши Кароль Навроцкий выступил на памятной церемонии в музее Освенцима. В своей речи он подтвердил, что нацистский лагерь «Аушвиц-Биркенау» был освобожден советскими войсками. В то же время он заявил, что СССР якобы несет ответственность за начало Второй мировой войны, которое привело к трагедии Холокоста.

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рекомендовала польскому лидеру прочитать статью своего российского коллеги Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Также дипломат напомнила о соучастии Польши в разделе Чехословакии в 1938 году и добавила, что Варшава делает все возможное, чтобы мир забыл о связях польских деятелей с Третьим рейхом.

Ранее в Госдуме ответили на обвинения в адрес СССР со стороны Польши.
 
