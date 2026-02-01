Российские дипломаты прокомментировали ДТП с автобусом в Анталье

В Анталье среди пассажиров попавшего в ДТП автобуса россиян не было

Граждан России среди пассажиров попавшего в ДТП в Анталье автобуса, предварительно, не было. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ.

«По предварительным данным жандармерии Антальи, россиян среди пассажиров автобуса не было», — сказали журналистам в диппредставительстве.

В воскресенье, 1 февраля пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, по предварительным данным, около 10:30 утра (совпадает с московским — ред.) перевернулся на трассе Анталья — Испарта и скатился в кювет. В результате пострадали 26 человек, восемь пассажиров погибли. Как уточнялось все погибшие — граждане Турции.

По данным телеканала TRT Haber, люди оказались зажаты внутри автобуса и под ним. На месте происшествия работали медицинские бригады и экстренные службы.

В конце декабря 2025 года в Стамбуле произошла авария с автобусом — тогда пострадали семь человек. Пострадавших доставили в больницу. Известно, что еще четырех человек спасти не удалось.

Ранее стало известно, на каких курортах россияне чаще всего болеют и попадают в аварии.