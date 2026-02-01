«Не рвалась»: Лазарева раскрыла причину переезда в Испанию

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выбрала Испанию как основное место жительства из-за благоприятного климата, а не особого интереса к стране.

«Я не скажу, что я прямо рвалась в Испанию. Испания Испании рознь. Я просто скажу про конкретное место, где я живу, — это просто очень маленький городочек с очень хорошим климатом», — заявила она.

По словам телеведущей, изначально она рассматривала возможность переезда во Францию благодаря хорошему знанию языка. По ее словам, очень тяжело жить в стране, на языке которой ты не говоришь.

«Когда я приезжаю в страну, где говорят по-французски, мне сразу становится гораздо легче», — заметила Лазарева.

Телеведущая вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов.

Накануне Лазарева призналась в Instagram, что не скучает ни по России, ни по Москве. Она считает, что столица России уже не та, поскольку из нее уехала большая часть ее близких.

Ранее СМИ раскрыли, что уехавший в Израиль Слепаков заработал на вкладах в РФ почти 2 млн рублей.