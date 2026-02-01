«Я был бы против»: Алькарас возмутился одному из решений в матче с Джоковичем

Алькарас возмутился из-за решения закрыть крышу во время финала AO с Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас во время финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) с сербом Новаком Джоковичем возмутился из-за решения организаторов закрыть крышу на стадионе.

«Игроки должны знать, почему это делается. Если бы меня спросили, я бы был против», — сказал Алькарас судье.

Испанский спортсмен даже вызвал супервайзера, чтобы решить этот вопрос, однако крыша все равно осталась закрыта из-за возможности дождя.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Алькарас ведет по сетам — 2-1.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Алькарас — победитель шести турниров Большого шлема в одиночном разряде; победитель 24 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

