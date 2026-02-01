«Не может выходить с плешью»: Киркоров тайно встречался с трансплантологом в США

Размер шрифта
Российский артист Филипп Киркоров во время недавней поездки в США встречался с хирургом-трансплантологом. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на инсайдеров.

Согласно источнику из окружения певца, Киркоров активно ищет врача для процедуры по пересадке волос. Он находится в поисках специалиста, который обеспечит ему не только естественный результат, но и быструю реабилитацию.

«Он у нас номер один, на него вся страна смотрит. Ну не может он себе позволить выходить к людям с плешью. <...> В этом и есть Филипп — перфекционист во всем», — отмечает инсайдер.

23 января в Telegram-канале Mash появилась информация, согласно которой Киркоров находился в Нью-Йорке. Певца заметили на концерте американской исполнительницы Мадонны, состоявшемся на стадионе Madison Square Garden.

Накануне Киркоров признавался, что уходил со сцены ради восстановления сил, но сейчас чувствует себя прекрасно. Также артист делился, что не сидит на изнуряющих диетах ради сохранения хорошей формы и молодости, но соблюдает здоровый образ жизни. Он занимается в тренажерном зале и ежедневно стоит в планке по пять минут.

