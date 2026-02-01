Пушилин сообщил о гибели женщины и ребенка в ДНР после атаки ВСУ

Пушилин: женщина и ребенок погибли при ударе беспилотников в Сартане

В поселке городского типа Сартана в ДНР в результате атаки беспилотников погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, в результате атаки ударных БПЛА погибла 34-летняя женщина и пятилетний мальчик.

Кроме того, пострадал семилетний мальчик. Ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Губернатор добавил, что в результате атаки также были разрушены три жилых дома.

До этого бывший сотрудник МВД ДНР, живущий в Горловке, получил тяжелые ранения в результате удара украинского дрона-камикадзе по его автомобилю. Мужчина не исключил, что удар мог быть целенаправленным из-за его службы в органах. Его мать получила тяжелые травмы, а отец отделался легким ранением.

После взрыва состояние Дмитрия было критическим — по его словам, в организме оставалось менее трех литров крови. Тем не менее мужчина выжил.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».