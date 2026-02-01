Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Пушилин сообщил о гибели женщины и ребенка в ДНР после атаки ВСУ

Пушилин: женщина и ребенок погибли при ударе беспилотников в Сартане
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В поселке городского типа Сартана в ДНР в результате атаки беспилотников погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, в результате атаки ударных БПЛА погибла 34-летняя женщина и пятилетний мальчик.

Кроме того, пострадал семилетний мальчик. Ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Губернатор добавил, что в результате атаки также были разрушены три жилых дома.

До этого бывший сотрудник МВД ДНР, живущий в Горловке, получил тяжелые ранения в результате удара украинского дрона-камикадзе по его автомобилю. Мужчина не исключил, что удар мог быть целенаправленным из-за его службы в органах. Его мать получила тяжелые травмы, а отец отделался легким ранением.

После взрыва состояние Дмитрия было критическим — по его словам, в организме оставалось менее трех литров крови. Тем не менее мужчина выжил.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!