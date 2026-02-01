Песков уличил европейских лидеров в малообразованности и безответственности

Нынешние власти европейских стран не способны ни ответить на стоящие перед миром вызовы, ни осознать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале корреспондента.

«Мы видим у власти в большинстве европейских стран малообразованных, безответственных и имеющих горизонты мышления только в несколько лет людей. Они не способны отвечать на вызовы, которые сейчас стоят перед всеми нами, они не способны даже осознать всю тяжесть этих вызовов», — сказал представитель Кремля.

Песков также сравнил европейских лидеров с манкуртами из романа «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова.

До этого Песков назвал «бедным поколением» политиков, находящихся у власти в Европе, так как они не могут противостоять нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу.

Ранее сенатор Пушков объяснил, почему европейские политики настроены на «долгий и глубокий конфликт» с Россией.