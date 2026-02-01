Бывший разведчик раскрыл, при каком условии РФ может остановить СВО

Россия может остановить специальную военную операцию (СВО), если лишит Украину выхода к Черному морю. Об этом заявил полковник внешней разведки в отставке и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

Эксперт подчеркнул, что на Украине не должно остаться «ни военного, ни экономического, ни человеческого» потенциала, из которого в будущем можно будет «слепить врага». В связи с этим Безруков призвал лишить страну не только выхода к морю, но и таких крупных индустриальных центров, как Запорожье, Харьков, Николаев и Кривой Рог.

«Тогда мы можем остановиться», — отметил он.

Безруков также считает, что после завершения конфликта Россия должна выстроить долгосрочную систему безопасности. Полковник в отставке подчеркнул, что условия при ее выработке должна диктовать Москва.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец предложил отрезать Украину от Черного моря. По его мнению, Вооруженные силы РФ могут перекрыть морские пути снабжения страны и заблокировать работу ее портов. Он отметил, что морская блокада нанесет серьезный удар по экономике Украины и ее стратегическому положению.

