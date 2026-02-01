Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Бывший разведчик раскрыл, при каком условии РФ может остановить СВО

Экс-разведчик Безруков: РФ может остановить СВО, лишив Украину выхода к морю
РИА Новости

Россия может остановить специальную военную операцию (СВО), если лишит Украину выхода к Черному морю. Об этом заявил полковник внешней разведки в отставке и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

Эксперт подчеркнул, что на Украине не должно остаться «ни военного, ни экономического, ни человеческого» потенциала, из которого в будущем можно будет «слепить врага». В связи с этим Безруков призвал лишить страну не только выхода к морю, но и таких крупных индустриальных центров, как Запорожье, Харьков, Николаев и Кривой Рог.

«Тогда мы можем остановиться», — отметил он.

Безруков также считает, что после завершения конфликта Россия должна выстроить долгосрочную систему безопасности. Полковник в отставке подчеркнул, что условия при ее выработке должна диктовать Москва.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец предложил отрезать Украину от Черного моря. По его мнению, Вооруженные силы РФ могут перекрыть морские пути снабжения страны и заблокировать работу ее портов. Он отметил, что морская блокада нанесет серьезный удар по экономике Украины и ее стратегическому положению.

Ранее военный эксперт рассказал о современной «рельсовой войне» России против Украины.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!