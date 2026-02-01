Размер шрифта
Электричка протаранила легковушку в Тверской области

ГИБДД: в Тверской области легковой автомобиль попал под электричку
Управление Госавтоинспекции Тверской области

В Конаковском муниципальном округе Тверской области автомобиль попал под электричку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло 1 февраля 2026 года. Автомобиль Mitsubishi ASX выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с электропоездом.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля не выжили. После ликвидации последствий движение поездов и автотранспорта на участке было восстановлено.

В этот же день автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области. По данным транспортной прокуратуры, авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Бударино и Разъезд. Машина выехала на пути прямо перед поездом, следовавшим из Москвы в Волгоград. На этом фоне прокуратура организовала проверку.

ДТП никак не повлияло на движение пассажирских поездов на данном участке железной дороги.

Ранее массовое ДТП заблокировало движение на МКАД в Москве.
 
