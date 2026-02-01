Размер шрифта
Общество

Петербурженка, попавшая в тайскую тюрьму и психбольницу, вернулась на родину

«78»: россиянка устроила пожар в аэропорту и застряла в Таиланде почти на год
78.ru

Жительница Санкт-Петербурга вернулась домой после череды злоключений в Таиланде. Об этом стало известно 78.ru.

Прошлой весной петербурженка Марина (имя изменено — прим. ред.) отдыхала в азиатской стране и уже планировала возвращаться в Россию, но пропустила свой рейс. Затем, разозлившись на отказ сотрудников аэропорта посадить ее в самолет, девушка в порыве злости устроила в здании пожар.

Тайская полиция тут же задержала россиянку, следующие несколько дней она провела в тюрьме, пока муж Марины Алексей не разыскал жену. Мужчина выплатил назначенный штраф, после чего девушку освободили, но на родину она так и не вернулась.

В декабре 2025-го ее задержали за неоплату счета в кафе. Марине предложили лечь в психбольницу в Суратхани, и она согласилась. Оттуда она вышла на связь с матерью, которая обратилась за помощью к волонтерам.

«Она нашла добровольца, Эрика, который поехал в психбольницу и притворился братом Марины из России. Однако визит пациентов только в пятницу. Эрик приехал к Марине в субботу. Парень уговорил работников, чтобы встретиться с ней. Девушка оказалась цела, без следов насилия», — рассказали волонтеры.

Закончив курс лечения, Марина наконец смогла покинуть Таиланд и уже воссоединилась со своими родными в Петербурге.

Ранее тайский таксист оскорбил российских туристок из-за отказа доплатить 49 рублей.
 
