ЕС одобрил санкции против Турции

Главы правительств стран Евросоюза утвердили решение Совета ЕС о введении санкции в отношении Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в ходе первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Как известно, ограничительные меры против Турции вводятся из-за проведения Анкарой незаконных буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра.

Отмечается, что таким образом Совет ЕС проявляет солидарность с Никосией.

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