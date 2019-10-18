ЕС одобрил санкции против Турции
Главы правительств стран Евросоюза утвердили решение Совета ЕС о введении санкции в отношении Турции. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение было принято в ходе первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
Как известно, ограничительные меры против Турции вводятся из-за проведения Анкарой незаконных буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра.
Отмечается, что таким образом Совет ЕС проявляет солидарность с Никосией.
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