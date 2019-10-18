ЕС одобрил санкции против Турции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/11897125/RTS1TIGN-pic905-895x505-94270.jpg">

Главы правительств стран Евросоюза утвердили решение Совета ЕС о введении санкции в отношении Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в ходе первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Как известно, ограничительные меры против Турции вводятся из-за проведения Анкарой незаконных буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра.

Отмечается, что таким образом Совет ЕС проявляет солидарность с Никосией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Наказал за Сирию: Трамп ввел санкции против Турции

— США пригрозили Турции новыми санкциями из-за Сирии

— Трамп ввел санкции против Турции из-за боевых действий в Сирии