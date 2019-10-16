Глава ДНР прокомментировал разведение сил в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что минские соглашения по Донбассу могут быть выполнены лишь при условии роспуска всех властных структур Украины и «демонтажа ее больной государственности». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя ДНР, украинское государство должно быть ликвидировано как нелигитимное.

«Оно [украинское государство] создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года, и оно продолжает управляться извне», — заявил Пушилин.

При этом он отметил, что вместо действующей страны необходимо создать «по-настоящему незалежную (независимую) Украину», учитывая мнения представителей всех территорий.

Он также считает справедливым признать право регионов не входить в новое государство.

«И с этой честной Украиной, которая придет на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского комплекса мер», — резюмировал Пушилин.

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